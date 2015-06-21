أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للاستثمار"

Google+ Print
خليفة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للاستثمار" خليفة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للاستثمار"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونص المرسوم على عضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة  ..وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ..ومعالي محمد حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ..وسعادة عيسى محمد السويدي عضواً منتدباً ..وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية