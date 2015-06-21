خليفة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للاستثمار"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونص المرسوم على عضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ..وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ..ومعالي محمد حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ..وسعادة عيسى محمد السويدي عضواً منتدباً ..وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية .

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