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محافظ سوهاج يحيل عدد من الأطباء والفنيين إلى التحقيق

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محافظ سوهاج يحيل عدد من الأطباء والفنيين إلى التحقيق محافظ سوهاج يحيل عدد من الأطباء والفنيين إلى التحقيق

جانب من الجولة

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الأطباء والفنيين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون إذن وترك عدد منهم العمل بدون خط سير، وذلك بعد جولة تفقدية بالوحدة للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية، كما لاحظ المحافظ أثناء المرور بالوحدة سوء حالة دورات المياه وعدم استغلال عدد من الأجهزة وعدم استغلال عدد من الأدوار بالوحدة.

كما تفقد المحافظ طريق أخميم – سوهاج، وكلف رئيس مركز ومدينة أخميم بسرعة رفع كفاءة الطريق من خلال وضع بلدورات جديدة وإنارة الشارع ووضع اللافتات الإرشادية والمرورية التي تساعد سائقي السيارات في معرفة خطوط سيرهم.

كما قرر المحافظ تكليف رئيس مدينة أخميم مراجعة تراخيص بناء العمارات والأبراج السكنية على أن يلتزم أصحاب تلك العمارات بخطوط التنظيم ورفع أي إشغالات تعيق حركة سير السيارات.

كما كلف رئيس الحى برفع الاشغالات الموجودة امام مجمع مديريات الخدمات  كما كلف مديرى المديريات بالمجمع لوضع خطة لتطوير المجمع وانشاء مظلة للسيارات بالمدخل الخلفى للمجمع على ان يمنع تماماً وقوف السيارات والدراجات البخارية بمدخل المجمع .

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