مصرع أستاذة جامعية فى حادث مرورى بطريق السويس- القاهرة

شهد طريق السويس- القاهرة الصحراوى، اليوم الأحد، وفاة الدكتورة منى محمود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، وذلك على خلفية حادث تصادم وانقلاب السيارة التى كانت تستقلها.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم نقل الدكتورة منى محمود عقب الحادث إلى المركز الطبى العالمي بطريق القاهرة- الإسماعيلية، ووافتها المنية داخل المركز عقب وصولها، وجار نقلها إلى محافظة الإسماعيلية لتشييع جثمانها من مسقط رأسها هناك.
تم نقل الدكتورة منى محمود عقب الحادث إلى المركز الطبى العالمي بطريق القاهرة- الإسماعيلية، ووافتها المنية داخل المركز عقب وصولها، وجار نقلها إلى محافظة الإسماعيلية لتشييع جثمانها من مسقط رأسها هناك.
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