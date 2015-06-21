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مصرع أستاذة جامعية فى حادث مرورى بطريق السويس- القاهرة

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مصرع أستاذة جامعية فى حادث مرورى بطريق السويس- القاهرة مصرع أستاذة جامعية فى حادث مرورى بطريق السويس- القاهرة
شهد طريق السويس- القاهرة الصحراوى، اليوم الأحد، وفاة الدكتورة منى محمود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، وذلك على خلفية حادث تصادم وانقلاب السيارة التى كانت تستقلها.

تم نقل الدكتورة منى محمود عقب الحادث إلى المركز الطبى العالمي بطريق القاهرة- الإسماعيلية، ووافتها المنية داخل المركز عقب وصولها، وجار نقلها إلى محافظة الإسماعيلية لتشييع جثمانها من مسقط رأسها هناك.
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