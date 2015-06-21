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جلابيات رمضان بتوقيع المصممة عفة الدباغ

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جلابيات رمضان بتوقيع المصممة عفة الدباغ جلابيات رمضان بتوقيع المصممة عفة الدباغ

الأحد 21-06-2015 09:06

لطالما أعجبنا باهتمام المصممة عفة الدباغ بمجاراة ستايل السيدة الخليجية وتقديم ما يناسب إطلالتها في كل مناسبة، ولم تتأخر المصممة المبدعة عن تقديم ما يناسب الإطلالة الرمضانية الأنيقة، حيث أطلقت مجموعة قفاطين بتصاميم ناعمة وبسيطة.

احتوت هذه المجموعة على تصاميم بلمسات أنثوية، كما احتوت على تفاصيل ناعمة كالدانتيل واللؤلؤ، وجمعت بطريقة جذابة بين ستايل الصيف المنعش بطبعاته الرائعة والإطلالة الرصينة المحتشمة التي تبحث عنها السيدات في شهر رمضان المبارك، وقد لفتتنا بالألوان الناعمة التي قدمتها المصممة عفة الدباغ في هذه المجموعة فكانت كأنها باقة صيفية جميلة، حيث احتوت هذه المجموعة على فساتين وقفاطين باللون الوردي بدرجاته مع الأزرق والزمردي والأحمر وألوان الباستيل الساحرة.

في شهر أبريل الماضي، تسلمت المصممة عفة الدباغ جائزة أفضل مصممة عباءات في Middle East Fashion Awards، ويمكن أن نقول إنها استحقت هذا اللقب بجدارة، فمواكبتها لمتطلبات السيدة الخليجية وتطلعها لتقديم ما يتناسب مع المجتمع الخليجي يضعها في المقدمة.

نتطلع لما ستقدمه لنا في المواسم المقبلة إن شاء الله، ولكن بداية شاهدي معنا ما قدمته عفة الدباغ لشهر رمضان المبارك.

 

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سيدتي

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