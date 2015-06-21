أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

استوحي إطلالة محتشمة بفستان السهرة من نجمتك المفضلة!

Google+ Print
استوحي إطلالة محتشمة بفستان السهرة من نجمتك المفضلة! استوحي إطلالة محتشمة بفستان السهرة من نجمتك المفضلة!

الأحد 21-06-2015 17:18

إن كنت قد تلقيت دعوة لحضور مناسبة رسمية في رمضان، فعليك اختيار فستان يُلائم المناسبة ويلائم الشهر الفضيل وحشمته. لذلك، لا ينبغي أن يكون الفستان قصيراً، أو مكشوف، أو من دون أكمام. وإن كنت تعتقدين أنّ طلبك صعب فأنت مخطئة، لأنّ النجمات تالّقن مؤخّراً بأروع الفساتين المحتشمة والأنيقة.
وقد لاحظنا أن الكثيرات قد اخترن التصاميم الماكسي مع الأكمام الطويلة والياقات المغلقة لمختلف المناسبات، لا سيّما السجادة الحمراء. وقد تدرّجت ألوانها من الفاتح إلى الداكن، ومن المعرّق إلى اللون الواحد. أمّا أقمشتها فقد تنوّعت، وكان منها الساتان، والحرير، والترتر، والدانتيل، والكريب وغيرها.
ومن النجمات اللواتي تألّقن بفساتين محتشمة الممثلة السمراء Zoe Saldana التي اختارت فستاناً من Louis Vuitton، وعارضة الأزياء Natsha Poly التي اختارت فستاناً أسود برّاقاً من Saint Laurent. واختارت Rachel Weisz فستاناً من الحرير باللون الأزرق المخضرّ، وتألقت مصمّمة الأزياء Tory Burch بفستان لامع مع طبعات ورود من تصميمها. ولا ننسى النجمات الأخريات كـ: Emily Blunt، Naomi Campbell، وMichelle Rodriguez.
ليس من المهم أن يكون الفستان مكشوفاً حتى يكون جميلاً، بل العكس هو الصحيح! فكم لاحظنا أنّ إطلالات النجمات جميلة بالفساتين المحتشمة. لهذا استوحي منهن أنت أيضاً إطلالة رائعة بفستان السهرة في شهر رمضان.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي