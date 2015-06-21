استوحي إطلالة محتشمة بفستان السهرة من نجمتك المفضلة!

إن كنت قد تلقيت دعوة لحضور مناسبة رسمية في رمضان، فعليك اختيار فستان يُلائم المناسبة ويلائم الشهر الفضيل وحشمته. لذلك، لا ينبغي أن يكون الفستان قصيراً، أو مكشوف، أو من دون أكمام. وإن كنت تعتقدين أنّ طلبك صعب فأنت مخطئة، لأنّ النجمات تالّقن مؤخّراً بأروع الفساتين المحتشمة والأنيقة.

وقد لاحظنا أن الكثيرات قد اخترن التصاميم الماكسي مع الأكمام الطويلة والياقات المغلقة لمختلف المناسبات، لا سيّما السجادة الحمراء. وقد تدرّجت ألوانها من الفاتح إلى الداكن، ومن المعرّق إلى اللون الواحد. أمّا أقمشتها فقد تنوّعت، وكان منها الساتان، والحرير، والترتر، والدانتيل، والكريب وغيرها.

ومن النجمات اللواتي تألّقن بفساتين محتشمة الممثلة السمراء Zoe Saldana التي اختارت فستاناً من Louis Vuitton، وعارضة الأزياء Natsha Poly التي اختارت فستاناً أسود برّاقاً من Saint Laurent. واختارت Rachel Weisz فستاناً من الحرير باللون الأزرق المخضرّ، وتألقت مصمّمة الأزياء Tory Burch بفستان لامع مع طبعات ورود من تصميمها. ولا ننسى النجمات الأخريات كـ: Emily Blunt، Naomi Campbell، وMichelle Rodriguez.

ليس من المهم أن يكون الفستان مكشوفاً حتى يكون جميلاً، بل العكس هو الصحيح! فكم لاحظنا أنّ إطلالات النجمات جميلة بالفساتين المحتشمة. لهذا استوحي منهن أنت أيضاً إطلالة رائعة بفستان السهرة في شهر رمضان.

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