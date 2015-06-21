قصر القامة الوراثي لدى الأطفال ليس له علاج

في الكثير من الأوقات نشاهد بعض الأطفال يعانون من قصر القامة طوال مرحلة الطفولة ولا ينمون بسهولة كغيرهم من الأطفال، ويبدو أن سبب هذه المشكلة هو سوء التغذية لديهم، وذلك حسب ما ذكره استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور بادي العنزي.

ويقول العنزي: "نستطيع بواسطة المنحنيات قياس طول الطفل ووزنه ومحيط رأسه، ونقارنه بالأطفال الطبيعيين، لنعرف ما إذا كان الطفل يقع في المعدل الطبيعي أم لا، حيث يبلغ وزن المولود الطبيعي 3 كجم وطوله 50 سم، ويكتسب الرضيع في أول سنة من عمره 25 سم من الطول، و في ثاني سنة يكتسب 12 سم، وفي عمر الثالثة يكتسب 6 سم، ثم يكتسب من 4 إلى 6 سم كل سنة، ويقوم الطبيب بحساب سرعة نمو الطفل في السنة أو التسارع الطولي، وهذا أهم مؤشر على نموه، فإذا كان التسارع في الطول طبيعيا، فهذا يدل على أن الطفل لا يشكو من أي أمراض، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الشرق.

وأوضح الدكتور العنزي أنه عند تقييم حالة الطفل قصير القامة في العيادة، يجب أولاً معرفة السيرة الذاتية للطفل منذ ولادته، طوله ووزنه عند الولادة وإذا أعطي أي أدوية كالكورتيزون، أو يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض في الغدد الصماء، ثم يجب فحص الطفل فحصاً شاملاً ومعرفة طوله ووزنه ووضعه على منحنى النمو، ويتم قياس طوله، فخلال أول سنتين يؤخذ الطول عن طريق الاستلقاء على مسطرة خاصة، وبعد السنتين يتم القياس بوضعية الوقوف، وبعد ذلك يتم قياس تسارع النمو في كل زيارة للطبيب.

وبين أن أسباب قصر القامة لدى الأطفال غير مرضية في الغالب، ومن أهمها: قصر القامة الوراثي والبنيوي، ولكن هناك أسباب أخرى مرضية، فقصر القامة الوراثي يعني أن يكون أحد الوالدين قصيرا، أو كلاهما، والطفل هنا قصير القامة ولكنه بصحة جيدة وتحاليل دمه طبيعية وعمر عظامه مساو لعمره الحقيقي، ولا يعاني من أمراض مزمنة؛ لأن قصر القامة هنا سببه وراثي.

وهناك قصر القامة البنيوي، وهنا يكون عمر العظام متأخرا عن العمر الحقيقي، كأن يكون عمر العظام 6 سنوات، بينما عمره الحقيقي 8 سنوات، وفي هذه الحالة تكون صحة الطفل جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة، ولكنه سيبقى قصير القامة إلى سن البلوغ.

أما قصر القامة المرضي فله عدة أسباب، ومن أهمها: سوء التغذية خصوصاً في المناطق الفقيرة، كذلك قصر القامة الهرموني، أو الإصابة بداء كوشينغ، ولكن هذه الأمراض نادرة وتشكل 10 % فقط.

وبين الدكتور بادي أن علاج قصر القامة يختلف حسب السبب، إذ يجب أن يطمئن الأهل في حال كان قصر القامة غير مرضي كالوراثي أو البنيوي، مبيناً أن القصر الوراثي ليس له علاج، أما لو كان قصر القامة ناتجا(عن الأمراض المزمنة أو سوء التغذية فيستحسن علاج الأمراض وتحسين تغذية الطفل، وهناك حالات خاصة يمكن فيها استخدام إبر هرمون النمو حسب توصية الطبيب المعالج، ومن أمثلة تلك الحالات: نقص هرمون النمو، قصر القامة بسبب الفشل الكلوي، أو بسبب الإصابة بمتلازمة تيرنر.