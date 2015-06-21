مصر تحصد «المركز الأول» عن بحث لعلاج «القدم السكري» بمؤتمر فرنسا العلمي

استقبل رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد القناوى، الدكتور مسعد سليمان لتهنئته بمناسبة حصوله على المركز الأول فى البحث الذى قدمه بالمؤتمر الدولى المتعدد التخصصات لعلاج الاوعية الدموية بعنوان “القسطرة التداخلية لإعادة الدورة الدموية لقدم مريض القدم السكرى” والذى انعقد بمدينة نيس بفرنسا بمشاركة باحثين من 25 دولة أوروبية.

وتم ترشيح 31 بحث من 25 دولة لتتنافس على جوائز المؤتمر الخمسة وحصل الدكتور مسعد سليمان على المركز الأول فى حين حصلت ايطاليا على المركز الثانى والصين فى المركز الثالث تلتها بلغاريا فى المركز الرابع ثم المملكة المتحدة فى المركز الخامس والأخير .

وأشار الدكتور مسعد سليمان أن البحث اعتبرته لجنة تقييم الأبحاث بالمؤتمر علاج غير مسبوق عن طريق القسطرة التداخلية وامكانية توصيل الدم من الشرايين إلى القدم كاملة عن طريق القسطرة لحماية مريض القدم السكرى من البتر حيث يعانى أكثر من 10 مليون مريض بمصر من مرض السكر من مختلف الأعمار ويعانى نصف هذا العدد من مرض القدم السكرى.

وأضاف ان الجائزة تمنح هذا العام لمصر وهى المرة الأولى التى تمنح فيها الجائزة لدولة خارج دول أوروبا كما يتم تسجيل الجائزة على الموقع الأوروبى ويمنح الفائز الاشتراك بالمؤتمر مدى الحياة كما يتم منحه عضوية الخبراء فى الأمور المتعلقة بالتخصص وكذلك فى تقييم الأبحاث المشاركة فى دورات انعقاد المؤتمر .

الجدير بالذكر أن الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب وحصل على جائزة الإنجاز العلمي من الولايات المتحدة عام 2001 م كما حصل على المركز الثاني بعرض الحالات الصعبة بمؤتمر روما للأوعية الدموية.