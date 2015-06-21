كوبا في الجول - ميسي يحذر لاعبي منتخب الأرجنتين: لا أفهم ماذا يحدث لكم

حذر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين فريقه من هبوط المستوى الذي دوما يصيب أبناء التانجو في كوبا أمريكا.

وجاءت تصريحات ميسي بعد فوز الأرجنتين على جاميكا بهدف من دون رد في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمريكا الجنوبية للأمم.

خلال اللقاء ظهر منتخب الأرجنتين بمستوى هزيل في الشوط الثاني، ما يضايق ميسي.

وقال ميسي بعد المباراة: "لا أعلم ما يحدث للفريق. هذا غريب، ولا يجب أن ندعه يتكرر".

وأرف نجم برشلونة "في كل مرة يهبط مستوانا في الشوط الثاني. الفريق يصبح أبطأ بشكل غريب".

وأكمل "في المراحل المتقدمة لا يجب أن نترك هذا يحدث".