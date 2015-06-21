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' جاريث بيل هو ما يحتاج إليه يونايتد بالضبط.. ماكينة وليس ساحرا '

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' جاريث بيل هو ما يحتاج إليه يونايتد بالضبط.. ماكينة وليس ساحرا ' ' جاريث بيل هو ما يحتاج إليه يونايتد بالضبط.. ماكينة وليس ساحرا '

يأمل دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق بأن يرى جاريث بيل نجم ريال مدريد بقميص شياطين إنجلترا في الموسم المقبل.

يونايتد يرغب في ضم جاريث بيل الذي يعاني من أزمة عدم رضا جماهير ريال مدريد عنه وسعره الذي وصل لـ100 مليون يورو.

وشجع يورك يونايتد على التقدم بعرض لا يمكن رفضه لريال مدريد.

وقال يورك: "إنه بالضبط ما يحتاج إليه مانشستر يونايتد.. جناح يأخذ الكرة ويركض ولا أحد يوقفه".

وتابع "إنه بريطاني، وهذا عامل أخر مهم. هو مناسب جدا لمانشستر".

وعن عدم نجاح بيل في إسبانيا، أفصح "في إسبانيا يحبون روماريو ورونالدو ورونالدينيو، المهارة الحريرية، الساحرة. أما بيل فهو ماكينة".

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