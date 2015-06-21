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صنداي بيبول: يونايتد على وشك ضم شفانشتايجر

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صنداي بيبول: يونايتد على وشك ضم شفانشتايجر صنداي بيبول: يونايتد على وشك ضم شفانشتايجر

بحسب صحيفة صنداي بيبول فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم باستيان شفانشتايجر لاعب وسط بايرن ميونيخ.

يونايتد يأمل في دعم خط وسطه بلاعب يمنحه قوة بدنية هائلة، وقد رأى في شفانشتايجر ما يتمناه.

ويقدم يونايتد 7.5 مليون يورو لبايرن ميونيخ حتى يفوز النادي الإنجليزي بخدمات بطل العالم صاحب الـ30 عاما.

وأكدت ESPN الأمريكية الخبر، مفصحة أن إدارة يونايتد واثقة من حسم الصفقة.

ويرغب اللاعب في الرحيل عن بايرن لأنه مع الفريق البافاري بات يلعب بعيدا عن مركزه الأصل كلاعب وسط مدافع بقرار من المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

كذلك يأمل شفايني في لعب دقائق أكثر وهو مالا يناله مع بيب الذي يفضل شابي ألونسو وفيليب لام وتياجو ألكنتارا في وسط العملاق البافاري.

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