داعش يفخخ المواقع الأثرية فى مدينة تدمر السورية

قال المرصد السورى لحقوق الانسان الاحد أن مقاتلى تنظيم داعش فخخوا بالألغام والعبوات الناسفة المواقع الاثرية فى مدينة تدمر (وسط سوريا) التى سيطر عليها الشهر الماضى.

وقال المرصد فى بريد الكترونى تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "قام عناصر تنظيم داعش بزرع الالغام والعبوات الناسفة فى المدينة الاثرية فى مدينة تدمر فى ريف حمص الشرقي"، والمدرجة على لائحة التراث العالمى.

وسيطر التنظيم فى 21 مايو على مدينة تدمر بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام استمرت تسعة ايام.

وأثارت هذه السيطرة مخاوف جدية على آثار المدينة التى تعرف باسم "لؤلؤة الصحراء" وتشتهر بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التى تشهد على عظمة تاريخها.

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن انه "لم تتضح اهداف التنظيم من تفخيخ المواقع الاثرية وما اذا كان يخطط لتفجيرها ام زرعها لمنع تقدم قوات النظام الموجودة غرب تدمر".

وقال أن قوات النظام استقدمت فى الايام الاخيرة تعزيزات عسكرية إلى الاطراف الغربية للمدينة، وسط انباء عن نيتها شن هجوم مضاد ضد مقاتلى التنظيم.

ولم تتعرض اثار تدمر لأى تخريب حتى الان من قبل الجهاديين الذين دخلوا فى 22 مايو، اى بعد يوم من سيطرتهم على تدمر، إلى متحف المدينة ودمروا عددا من المجسمات الحديثة التى تمثل عصور ما قبل التاريخ وتستخدم لأهداف تربوية، ثم اغلقوا الابواب ووضعوا حراسا على مداخل المتحف.