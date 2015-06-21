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كتائب سورية معارضة تشكل "جيش الفتح" فى جنوب البلاد

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كتائب سورية معارضة تشكل "جيش الفتح" فى جنوب البلاد كتائب سورية معارضة تشكل "جيش الفتح" فى جنوب البلاد
أعلنت كتائب سورية مقاتلة معارضة عن تشكيل غرفة عمليات جديدة فى المنطقة الجنوبية تحت اسم "جيش الفتح".

وقال بيان للمكتب الإعلامى لجيش الفتح تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأحد أن غرفة عمليات جيش الفتح تضم ثمانية فصائل عسكرية هى حركة أحرار الشام، وجبهة النصرة، وتحالف فتح الشام، ولواء إحياء الجهاد، وتجمُّع مجاهدى نوى، ولواء أسود التوحيد، ولواء أنصار الحق، ولواء العمرين " و هى جميعها كتائب إسلامية تقاتل نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى منطقة حوران جنوب سوريا.

وذكر البيان أن الهدف من تشكيل جيش الفتح هو "قتال قوات الأسد فى المنطقة الجنوبية، ونصرة المظلومين، وفك الأسرى والأسيرات فى سجون نظام الأسد ".

و دعا البيان جميع الفصائل العاملة فى منطقة حوران إلى " الانضمام إلى التشكيل الجديد لتوحيد الجهود العسكرية ضد قوات الأسد ".
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