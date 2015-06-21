محلب يخصص قطعة أرض بجنوب سيناء لإقامة نقطتى شرطة ومرور

وتخصيص مساحة 748م2 من أملاك الدولة، والواقعة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة مطورة بالتقنيات الحديثة ونقطة مرور و تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2، والواقعة بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بالمجان وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750 م2، والواقعة بمدينة شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للاستثمار، بالمجان، لاقامة مكتب لخدمة المستثمرين عليها.
كما تم تخصيص بعض قطع الاراضى ملك الدولة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمجان، لإقامة وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى، وهى قطعة أرض بمساحة 50439م2 بطريق الداخلة بمدينة الخارجة و قطعة أرض بمساحة 105000م2 التابعة للوحدة المحلية بمدينة موط طريق الداخلة شرق العوينات وقطعة أرض بمساحة 5000م2 التابعة للوحدة المحلية بقرية غرب الموهوب طريق الداخلة وقطعة أرض بمساحة 10000م2 التابعة للوحدة المحلية لمدينة الفرافرة على طريق اللواء صبيح و قطعة أرض بمساحة 10000م2 بمدينة باريس وقطعة أرض بمساحة 26000م2 بمدينة بلاط.
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