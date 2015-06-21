محلب يخصص قطعة أرض بجنوب سيناء لإقامة نقطتى شرطة ومرور

‏أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من قرارات التخصيص لبعض الاراضى لاقامة مجموعة من المشروعات الخدمية عليها، وهى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2056.70 م2، والكائنة بمنطقة الرست هاوس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة العدل، لتضاف إلى المساحة المخصصة بقرار محافظ البحيرة رقم 132 لسنة 2008، لإقامة مجمع محاكم عليها، ليصبح إجمالى المساحة 6875.70م2.

وتخصيص مساحة 748م2 من أملاك الدولة، والواقعة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة مطورة بالتقنيات الحديثة ونقطة مرور و تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2، والواقعة بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لصالح معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بالمجان وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750 م2، والواقعة بمدينة شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للاستثمار، بالمجان، لاقامة مكتب لخدمة المستثمرين عليها.

كما تم تخصيص بعض قطع الاراضى ملك الدولة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمجان، لإقامة وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى، وهى قطعة أرض بمساحة 50439م2 بطريق الداخلة بمدينة الخارجة و قطعة أرض بمساحة 105000م2 التابعة للوحدة المحلية بمدينة موط طريق الداخلة شرق العوينات وقطعة أرض بمساحة 5000م2 التابعة للوحدة المحلية بقرية غرب الموهوب طريق الداخلة وقطعة أرض بمساحة 10000م2 التابعة للوحدة المحلية لمدينة الفرافرة على طريق اللواء صبيح و قطعة أرض بمساحة 10000م2 بمدينة باريس وقطعة أرض بمساحة 26000م2 بمدينة بلاط.

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