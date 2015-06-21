ماغي بو غصن ترد على سيرين عبد النور وعابد فهد يلتزم الصمت في برنامج "رايتنغ رمضان"

وجّه النجم عابد فهد عتباً شديداً على أبناء جيله من الممثلين متهماً إياهم بعدم احتضان المواهب الشابة، كاشفاً عن أنه كان قد احتضن ديمة قندلفت وباسل خياط وآخرين.

كلام عابد جاء في برنامج "رايتينغ رمضان" الذي يعرض على شاشة "أبو ظبي" و"النهار" وشاشة الـMTV اللبنانية، وجمعه مع النجمة اللبنانية ماغي أبو غصن التي شنت هجوماً "ضمنياً" على سيرين عبد النور على خلفية اعتذار الأخيرة عن الحضور في الحلقة.

وأدارت النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام البريدي الحوار باحترافية عالية، جعلت عابد يتهم ماغي "مازحاً" بأنها تبكي أكثر مما تمثل.

وقال عابد رداً على سؤال حول رأيه بماغي بعد تجربة مسلسل "24 قيراط" إنه وفي مشهد من خمس صفحات بكت ماغي في المشهد الأول ثم بكت بالثاني ثم بالثالث، فقال لها:"يكفي بكاء.. متى سنبدأ بالتمثيل؟؟".

ولم يجامل عابد ماغي في الحلقة فكشف عن أنها باتت أقوى من قبل، بعد تجربة "24 قيراط"، وقال:"كانت خائفة في بداية العمل والآن باتت أفضل وأقوى، وصوتها بات مختلفاً".

على حين ردت ماغي على عابد فوصفته بالمستفِز وقالت:"يستفزني، لكنه لا يخيفني لأنني تابعته سابقاً، وتفاجأت بنفسي أكثر مما تفاجأت به".

إلى ذلك، شنت ماغي هجوماً على سيرين عبد النور بعد كشف ميساء مغربي أن سيرين اعتذرت عن الحضور في الحلقة لأنها ترى بأنها لا تجلس في مكان واحد مع ماغي وعابد وتصف نفسها بأنها أكبر من ذلك.

فقالت ماغي: "حقوق سيرين في البرنامج كانت محفوظة وكل شيء كان على الهواء ولم تطلب شيئاً إلا وتمت تلبيته... أنا كنت ممثلة ولم أكن في المسلسل زوجة للمنتج وبإمكانكم أن تسألوا كل كوادر العمل حول ذلك.. فما الذي تريده سيرين أكثر من ذلك؟؟".

وتابعت ماغي: "بالنسبة لي أستطيع الفصل، فأنا زوجة المنتج جمال سنان في البيت وليس في العمل، ولو كانت ممثلة غيري زوجة منتج للمسلسل لأبدعت في هذه الخاصية.. وأستغرب كيف تعاملت سيرين بهكذا موقف".

ونأى عابد بنفسه عن الإشكال واعتبر نفسه خارج القصة، ومن ثم أعطى لسيرين وماغي حقهما في المفاضلة بينهما حول مع من ارتاح أكثر في المسلسل، فأكد أن ميزة سيرين هي في أنها ستحتضنه كطفل بعد فقدانه لذاكرته، في حين أن ميزة ماغي هي في فقدها للزوج وبحقها عن نفسها وحياتها.

وفي فقرة خاصة، كشف عابد فهد عن أنه كان الممثل الذي أخذ بيد ديمة قندلفت وتنبأ لها بأن تصبح نجمة، وكذلك بالنسبة للممثل باسل خياط .

وتوجّه لأبناء جيله بعتب شديد قائلاً: "يجب أن تنظروا بعين المحبة للمواهب لا أن تنظروا لهم على أنهم سيأخذون أماكنكم".

ورداً على سؤال حول البلد الذي يرتاح فيه عابد فهد في الدراما إن كان سورية أو لبنان أو مصر، أكد أن الوقت الحالي هو للبنان حيث يشعر بأنه مدلل فيه، لكنه تذكّر بأن سورية دلّلته لثلاثين عاماً.

برنامج "رايتينغ رمضان" من فكرة المنتج إياد نجار ومن إنتاج شركة "كلاكيت" للإنتاج الفني وقناة "أبو ظبي"، ويستضيف يومياً نجوماً لأهم مسلسلات رمضان 2015، على أن تجري مسابقة في 16 أكتوبر المقبل بحضور ألمع نجوم الوطن العربي لتوزيع جوائز عن الأعمال الثلاثين التي اختارها البرنامج في حلقاته الثلاثين.

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