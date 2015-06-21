بالصور: نجمات لن تصدقوا أنهنّ وُلدن ذكوراً

أن يولد الإنسان ذكراً أو أنثى أمرٌ لا يستطيع الشخص نفسه تحديده. وبالرغم من تأثير البيئة الحاضنة والأشخاص المحيطين في سلوك المرء، فإنّ البعض يفقد القدرة على تمالك نفسه والتحكّم بشعوره.

هذا هو حال بعض نجوم هوليوود الذين غلبت الطبيعة الأنثوية عليهم، فتجاهلوا محيطهم وتحوّلوا رسمياً إلى نساء يصعب التصديق أنهم بالأصل كانوا ذكوراً.

العارضة الأمريكية Carmen Carrera: ولدت ذكراً يُدعى Christopher Roman في عام 1985، ثمّ تحوّلت إلى أنثى في سن الـ17، واحترفت عرض الأزياء، قبل أن تنضمّ إلى جمعيات تُعنى بمحاربة مرض الـaids.

Isis King: تحوّلت من شاب إلى امرأة ناجحة في مجال عرض الأزياء والتصميم، وقالت في حديث صحافي: "بالفعل ولدت ذكراً، لكن كلّ شيء آخر بداخلي كان يميل إلى النساء".

Candis Cayne: هذه النجمة الأمريكية المتحوّلة جنسياً هي الممثلة الأولى التي قدّمت دوراً جريئاً عن التحوّل في فيلمها الشهير Dirty Sexy Money.

Alexis Arquette: ولدت ذكراً وحملت اسم Robert Arquette. وفي عام 2007 تحوّلت رسمياً إلى امرأة وبدّلت اسمها. وتعتبر Alexis اليوم من أهمّ وأشهر الممثلات في عالم هوليوود.

Laverne Cox: هذه الممثلة الأمريكية تخلّصت في عام 2014 من طبيعتها الذكورية، وإطلالتها الأولى كأنثى كانت على غلاف مجلة Time.

الكاتبة والصحافية Janet Mock: صدمت الملايين في عام 2011 حين اعترفت بأنها ولدت ذكراً. خضعت في سن الـ18 للعديد من الجراحات وتحوّلت إلى أنثى بشكل رسمي.

Amanda Lepore: ولدت Armand Lepore. وبسبب الطبيعة الأنثوية الطاغية عليها منذ الصغر، تحوّلت في الـ17 من عمرها إلى امرأة، بالرغم من معارضة والديها ذلك.

Bruce jenner: أثار ضجّة كبيرة منذ فترة قصيرة، بعد تحوّله إلى سيّدة تحمل اسم Caitlyn Jenner.