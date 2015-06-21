6 نصائح تحميك من عسر الهضم والتسمم فى شهر رمضان.. ملف تفاعلى

خلال شهر رمضان تحتوى المائدة المصرية على كميات كبيرة من الأطعمة والحلويات بشتى أنواعها، لكن وجود كميات من الأطعمة وعدم تجانسها مع بعضها البعض من الممكن أن يتسبب فى حدوث عسر الهضم أو التسمم.

لذا يقدم الدكتور محمود محمد عمرو مدير المركز القومى للسموم، فى الملف التفاعلى التالى بعض النصائح لتجنب الإصابة بعسر الهضم والتسمم فى شهر رمضان.. للتعرف عليها .. لمشاهدة الملف اضغط هنا..

>