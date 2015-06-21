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البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 0.48% بمستهل تعاملات الأسبوع

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البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 0.48% بمستهل تعاملات الأسبوع البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 0.48% بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 488.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 205 ملايين جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30″ بنسبة 0.48% ليبلغ مستوى 8535.19 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.16% ليبلغ مستوى 456.38 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر”إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقًا والذي تراجع بنحو 0.38% ليبلغ مستوى 959.17 نقطة.

أ ش أ

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