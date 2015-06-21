"الإنقاذ النهرى" يبحث عن جثة غريق فى النيل أسفل كوبرى المنيب

انتقل فريق من الإنقاذ النهرى بالجيزة لانتشال جثة غريق بنهر النيل أسفل كوبرى المنيب، وجارى تكثيف الجهود للبحث عن الجثمان.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من النجدة بغرق مواطن فى مياة النيل أسفل كوبرى المنيب دائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة للبحث عن الجثة المفقودة.

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