جنح مستأنف سوهاج ترفض إخلاء سبيل 13 إخوانيا فى قضايا تحريض ضد الدولة

رفضت محكمة جنح مستأنف سوهاج برئاسة المستشار مؤمن محمد ، وسكرتارية خالد المساوى الاستئناف المقدم من 13 من عناصر الإخوان، باخلاء سبيلهم وقررت استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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