"تنظيم الجهاد" يطالب مرسي باستخدام القوة ضد المعارضين وتسليح الإسلاميين

كتب : صبحي عبدالسلام منذ 26 دقيقة

أكد نزار غراب، القيادي في تنظيم الجهاد وأحد مؤسسي الحزب الإسلامي، أن الصراع السياسي في مصر لن تحسمه الوسائل السلمية والديمقراطية التي باتت أضحوكة التيارات العلمانية، مشيرًا إلى أن الأحداث لا تدع خيارًا للحسم سوى القوة".

وشن غراب، هجومًا حادًا على الرئيس محمد مرسي؛ لتراخيه في مواجهة المعارضة وحركات التمرد ضده، وقال: "تتسلح حركات التمرد على الرئيس بالبلاك بلوك والبلطجية، حسب قوله، بينما استحيا الرئيس مرسي من التسلح بحرس للثورة، مشيرًا إلى أن حركات الإسلام السياسي صارعت الاستبداد والظلم دهرًا من الزمان، وثبت بالتجربة لكل ذي عينين أن الصراع السياسي في بلادنا لن تحسمه الوسائل السلمية والديمقراطية.

ووجه غراب، كلامه للرئيس مرسى قائلاً: سيدي الرئيس مرسي.. إن لم يكن للسلطان قوة حاسمة فإنه لا مفر من تسلح تيار الإسلام السياسي بسلطان القوة في مواجهة التمرد بالقوة دفاعًا عن العرض والدين والنفس والمال والوطن.