مصرع نجار مسلح وإصابة 5 عُمال في انهيار سور تحت الإنشاء بالغردقة‎

لقى نجار مسلح مصرعه، فيما أصيب 5 عمال بناء بإصابات مُتفرقة بينهم عامل إصابته خطرة، وذلك في انهيار سور تحت الإنشاء لأحد المباني الخاصة بمواطن، بمنطقة المجاورات شمال الغردقة، وتم انتشال جثة المجني عليه، ونقل العُمال المُصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

كان اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، بانهيار سور لأحد المباني السكنية تحت الإنشاء، وذلك أثناء قيام أحد اللوادر بردم جوانب السور بالرمال، حيث انزلقت عجلات اللودر، وفقد السائق السيطرة، مما أدى إلى الاصطدام بالسور، وانهياره على العمال المُتواجدين بجوار السور، وأدى انهيار السور على العُمال إلى مصرع نجار مسلح، ويدعى “أحمد عبد الحفيظ فرغلي”، من قرية البربا مركز جرجا- محافظة سوهاج، وإصابة 5 عمال من بينهم إصابة عامل بعدة كسور، وتم نقل جثة المتوفي بعد معاينة النيابة، لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وقررت النيابة ندب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة لبيان، سبب الوفاة، وسماع أقوال المصابين وسائق اللودر، وتكليف مباحث قسم ثان الغردقة بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.