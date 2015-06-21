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وزير الخارجية الأردنى: اللاجئون السوريون يشكلون 21% من عدد سكان الأردن

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وزير الخارجية الأردنى: اللاجئون السوريون يشكلون 21% من عدد سكان الأردن وزير الخارجية الأردنى: اللاجئون السوريون يشكلون 21% من عدد سكان الأردن
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى ناصر جودة أن اللاجئين السوريين يمثلون حاليا 21% من إجمالى عدد سكان الأردن.

وأضاف فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) :" تحل ذكرى يوم اللاجئ العالمى تزامنا مع استضافة المملكة لما يقارب من مليون ونصف لاجئ سورى، يشكلون ما نسبته حوالى 21% من عدد سكان الأردن".

وقال :"نحن على أعتاب السنة الخامسة لاندلاع الأزمة المأساوية فى سورية، والأردن لا يزال يقوم بأداء واجبه الإنسانى والأخوى تجاه الأشقاء السوريين الذين قصدوا الأردن طلبا للأمن والأمان، ويتقاسم أبناء الشعب الأردنى مع هؤلاء الأشقاء موارد بلادنا المحدودة ".

وأشار جودة إلى أن "المملكة تقوم بأداء هذا الدور بالنيابة عن المجتمع الدولى المطالب بالنهوض بمسؤولياته لتقاسم أعباء أزمة اللجوء الضخمة".

وأضاف :"يستمر النازح واللاجئ الفلسطينى منذ ما يقارب 76 عاما بانتظار العودة إلى بلاده، فى ظل إخفاق المجتمع الدولى فى حل قضيته الإنسانية العادلة، ويستمر الأردن بتحمل أعباء استضافة ما يشكل 42% من إجمالى عدد اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم سبعة ملايين لاجئ".
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