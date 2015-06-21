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“الصناعة والتجارة”: ما ذبُح مُطابق للشرعية ولحم الحمير ليس له أضرار

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“الصناعة والتجارة”: ما ذبُح مُطابق للشرعية ولحم الحمير ليس له أضرار “الصناعة والتجارة”: ما ذبُح مُطابق للشرعية ولحم الحمير ليس له أضرار

حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة

أكد حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة، أن لحم الحمير ليس له أي ضرر على صحة الإنسان حال اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

وأضاف “منصور”، في تصريحات صُحيفة، نشرت له اليوم “الأحد”، أنه لا يوجد لحم طازح، أو “حلال” بالمفهوم الصحيح في .

وتابع قائلاً، أن اللحوم من المُفترض، أن لا تقطع أو تباع في درجة حرارة الجو خارج الثلاجات، إضافةً إلى مستويات التلوث في اللحوم البلدي،  أثناء عمليات الذبح والسلخ والنقل، والتي  تعدت المسموح به، وفقًا للمعايير العالمية.

ووصف المجازر المصرية بالقذرة،  كما أن طرق الذبح غير مُطابقة في جوانب كثيرة للشريعة الإسلامية.

 وكالات

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