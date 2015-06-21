أرقام في الجول – سر هبوط مستوى الزمالك.. السيطرة على أحمد عيد

في المتوسط يمرر أحمد عيد الكرة بنسبة نجاح 81%. لهذا يمكنك فهم مشكلة الزمالك في بناء الهجمات أمام بتروجيت حين تعرف أن اللاعب نفسه كان يمرر بمعدل نجاح لا يزيد عن 69%.

عيد في المعتاد يراوغ بنجاح مرتين على الأقل في المباراة الواحدة. لكن أمام بتروجيت لم يراوغ ولو مرة.

في المعتاد تكون محاولات عيد عبد الملك 3 مرات على مرمى الخصم، لكنه لم يستطع تهديد مرمى بتروجيت بأي كرة.

هذه الأرقام توضح مشكلة الزمالك في بناء هجماته أمام بتروجيت، ما جعل الفريق الأبيض يبدو فقيرا ولم يسجل سوى هدف وحيد ولم يستطع حمايته.

يعتبر عيد عبد الملك أحد أهم ركائز الزمالك مؤخرا في بناء الهجمات، خاصة من العمق.

يتسلم الكرة أحمد عيد في المعتاد أكثر من 40 مرة، هذا يوضح كيف يكون الحل في الزمالك لكل لاعب تحت الضغط. يظهر عيد بجوار كل لاعب يتعرض للضغط لأخذ الكرة منه وتسليمها بشكل صحيح.

لكن عيد أمام بتروجيت لم يستطع تسلم الكرة إلا 23 مرة، وهذا يوضح كيف تم ضغطه ومراقبته وقتل خطورته من الفريق البترولي الذي قضى على مفتاح الزمالك.