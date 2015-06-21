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لعبة في الجول – شوبير يختار.. أحرف 4 لاعبين في مصر لفريق خماسي ' لاعب واعد واحد '

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لعبة في الجول – شوبير يختار.. أحرف 4 لاعبين في مصر لفريق خماسي ' لاعب واعد واحد ' لعبة في الجول – شوبير يختار.. أحرف 4 لاعبين في مصر لفريق خماسي ' لاعب واعد واحد '

لو ستذهب إلى ملعب خماسي وستلعب مباراة مصيرية.. من أحرف 4 لاعبين في ستصطحبهم معك؟ أجب في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي أحمد شوبير قائد الأهلي والمنتخب الأسبق.

الرجل الذي شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 شارك في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة بسيطة مع نجوم الكرة.

واختار شوبير "أولا سأبدأ بمحمد أبو تريكة. لا جدال في حاجة الفريق إليه".

وتابع الإعلامي "من الشباب يعجبني جدا رمضان صبحي وأظن أنه سيكون مناسبا لفريقنا أيضا".

وأضاف "هناك أيضا الموهبة الفذة صفوت عبد الحليم. بالتأكيد سيكون معي، وهناك موهبة أخرى مهمة جدا".

وكشف "شيكابالا. طبعا في ملعب الخماسي سأستديعه".

وأخيرا أفصح "لا يمكن أن تكون فريقا يعتمد في الأساس على الموهبة دون أن تختار بيبو. كابتن محمود الخطيب".

من سيدافع؟ أجاب شوبير "أنا طبعا. من وقت لأخر سيخرج لاعب ويدخل بديل له، لكني سأظل في الملعب لأدافع. هل نسيت مركزي!".

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