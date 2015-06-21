أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبولا: ناد بلجيكي يرغب في ضم ربيعة

Google+ Print
أبولا: ناد بلجيكي يرغب في ضم ربيعة أبولا: ناد بلجيكي يرغب في ضم ربيعة

يرغب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في إعارة مدافعه المصري الدولي رامي ربيعة هذا الصيف.

ربيعة انضم لصفوف سبورتنج لشبونة في الصيف المنصرم لكن الإصابات حرمته من اللعب لفترة طويلة مع الفريق.

وقضى ربيعة أغلب الموسم الماضي في الفريق الرديف، وهو ما يرغب اللاعب في ألا يتكرر الموسم المقبل.

طلب اللاعب حلا بحسب ما صرح به عبر برنامج سيد عبد الحفيظ، منذ فترة.

وصحيفة أبولا البرتغالية قالت إن الحل سيكون إعارته، وأن هناك ناديا بلجيكيا يرغب في الفوز بخدماته.

وكان الأهلي قد أوضح أنه يرغب في ضم ربيعة حال كانت الأرقام المطلوبة فيه مقبولة من جانب القلعة الحمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع