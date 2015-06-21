أبولا: ناد بلجيكي يرغب في ضم ربيعة

يرغب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في إعارة مدافعه المصري الدولي رامي ربيعة هذا الصيف.

ربيعة انضم لصفوف سبورتنج لشبونة في الصيف المنصرم لكن الإصابات حرمته من اللعب لفترة طويلة مع الفريق.

وقضى ربيعة أغلب الموسم الماضي في الفريق الرديف، وهو ما يرغب اللاعب في ألا يتكرر الموسم المقبل.

طلب اللاعب حلا بحسب ما صرح به عبر برنامج سيد عبد الحفيظ، منذ فترة.

وصحيفة أبولا البرتغالية قالت إن الحل سيكون إعارته، وأن هناك ناديا بلجيكيا يرغب في الفوز بخدماته.

وكان الأهلي قد أوضح أنه يرغب في ضم ربيعة حال كانت الأرقام المطلوبة فيه مقبولة من جانب القلعة الحمراء.