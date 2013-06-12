بالصور| أبطال Man of Steel يحضرون العرض الأول للفيلم في لندن

كتب : عمرو عز الدين منذ 27 دقيقة

قبيل يومين على عرضه جماهيريا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، من بينها مصر، بدأ عرض فيلم البطل الخارق "سوبرمان" الجديد Man of Steel، بشكل خاص في لندن اليوم.

وحرص أبطال الفيلم على حضور العرض الخاص الذي يعد أول عرض في أوروبا، وكان على رأسهم بطل الفيلم هنري كافيل، الذي يقوم بدور "سوبرمان"، والنجم راسل كرو، الذي يلعب دور والد سوبرمان الحقيقي "جور إل"، والنجمة أيمي آدمز التي تلعب دور حبيبة سوبرمان لويز آن، والممثل مايكل شانون، الذي يلعب دور الجنرال زود، شرير الفيلم الأساسي.

الفيلم من إخراج زاك سنايدر، ويطرح تناولا مختلفا لقصة "سوبرمان"، وشارك في كتابة السيناريو، المخرج الإنجليزي كريستوفر نولان، صاحب ثلاثية باتمان الأخيرة.