شرطة دبي تحبط 4 عمليات دولية لتهريب الكوكايين

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بفضل التنسيق والتعاون مع وكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة في القنصلية البريطانية العامة بدبي خلال الشهرين الماضيين في إحباط أربع عمليات دولية عابرة لتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى دولتين أفريقيتين وثالثة آسيوية حيث بلغ وزنها 7 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

جاء ذلك في تصريح للعقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إثر تلقيه لرسائل شكر وامتنان من ضابط الارتباط لوكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة نقل من خلالها الأخير إشادة الجهات الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات في نيجيريا وجنوب أفريقيا وتركيا بالجهود المخلصة التي تبذلها شرطة دبي لمكافحة هذه الآفة وتثمينها للمعلومات القيمة التي مررتها لهم مما أدى إلى إحباط عمليات التهريب التي استهدفتهم خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأوضح أن العمليات حصلت في كل من لاغوس وأبوجا النيجيريتين وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا ومدينة اسطنبول التركية وتم إلقاء القبض على المهربين متلبسين وعلى نحو مطابق تماما للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي زودت بها شرطة دبي الأجهزة المختصة في كل من الجهات المذكورة.

وأشار الى أن المتهمين عددهم 4 أشخاص ثلاثة رجال وامرأة استخدموا لتهريب المخدرات طرائق مختلفة منها جيوب ومخابئ سرية في ملابسهم وحقائبهم بالإضافة للأحشاء.

ونوه العقيد عيد حارب بأهمية الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات القائمة بين شرطة دبي والمجتمع الدولي مؤكدا تطورها على نحو مضطرد وأن ذلك يشمل مختلف المواضيع والجهود مما يتصل بتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات الاختصاصية والرؤى الاستراتيجية والتنفيذ لبرامج أمنية مشتركة بالإضافة لحرص مختلف الأطراف على الحضور والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات الدولية وورش العمل التي تقام في العالم.

وأشاد بيقظة كوادر قسم المنافذ الجوية لمكافحة المخدرات في مطار دبي الدولي داعيا أفراد الجمهور بالمبادرة إلى الاتصال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حال الاشتباه بأي أمر يتعلق بالمخدرات.