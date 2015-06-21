تغريم الشهود بـ"اقتحام سجن بورسعيد" ألف جنيه لتغيبهم عن الجلسة

قررت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تغريم الشهود الذين تغيبوا عن جلسة محاكمة 51 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام سجن بورسعيد" والمتورط بها فى الاشتباكات التى وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن، 1000 جنيه، وذلك لغيابهم عن جلسة سماع أقوالهم.

وجاءت أسماء الشهود الذى صدر القرار بتغريمهم، كالآتى: أحمد المغربى ومحمد أبو زيد، والسيدة عبد المنعم الصعيدى، والضابط أشرف جابر.

وأجلت المحكمة جلسة المحاكمة لـ 25 ، 26 يوليو القادم، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة، المقدمة من قناة تليفزيون الإسماعيلية مع تكليف الفنيين بالحضور لمناقشتهم، ومشاهدة أيضا الأسطوانات المدمجة المقدمة من المتهمين والدفاع والقنوات الفضائية والأسطوانة الخاصة بالخطاب الخاص بمحمد مرسى بتاريخ 27 يناير 2013 .

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