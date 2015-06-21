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مُحاكمة موظف بصحة دكرنس بتهمة حيازة عقار الترامادول

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مُحاكمة موظف بصحة دكرنس بتهمة حيازة عقار الترامادول مُحاكمة موظف بصحة دكرنس بتهمة حيازة عقار الترامادول

أرشيفية

أمر المستشار عبدالرحمن الألفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة موظف بالإدارة الصحية بـ دكرنس للمحاكمة بتهمة حيازة الترامادول.

وكشفت تحقيقات رامي الجنيدي وكيل النيابة الإدارية بدكرنس في القضية رقم 687 لسنة 2015 ، أن “مجدي ع “، موظف بوحدة ناقلات الأمراض التابعة للإدارة الصحية بدكرنس ضبط بحوزته عقارالترامادول المخدر في غيرالأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أسست النيابة قرارها بناءًا علي تحريات المباحث وحكم محكمة جنايات شمال المنصورة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنية، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية توقيع أقصي العقوبات التأديبية علي المتهم.

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