إصابة 4 أشخاص في خلافٍ على مسقى مياه بسوهاج‎

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة، بسبب خلاف على مسقى مياه، ويقيمون جميعاُ بناحية أقصاص دائرة مركز المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من العميد محمود سرحان، مأمور مركز شرطة المراغة، يُفيد بورود بلاغ من كل من : ”السيد محمد غريب” 65 سنة- بالمعاش، مُصاباً بجرح بفروة الرأس، وأخر بالحاجب الأيمن، و “البدري السيد محمد” 20 سنة –طالب، مُصاباً بجرح بفروة الرأس، و”طارق السيد محمد” 19 سنة –طالب، مُصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، ويقيمون بناحية أقصاص -دائرة المركز، على يد المدعو “إبراهيم صابر إبراهيم” 33 سنة- عامل، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، والذي تم نقله لمستشفى سوهاج العام، ولا يمكن استجوابه بالتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصابتهم المذكورة، وذلك بسبب خلاف على مسقى مياه، وجـــاري سؤال المُصاب أو أحد أهليته.

كما كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وظروفها وملابساتها .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9314 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.