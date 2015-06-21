بروتوكول تعاون بين «الزراعة والري» للاستزراع السمكي بالوادي الجديد

وقعت محافظة الوادي الجديد، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم “الأحد”، بإشرافٍ من وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون، لوضع حل نهائي ودائم لمشكلة برك الصرف الزراعي، وذلك بإستغلالها والاستفاده من إمكانياتها التي تتعدى مساحتها 4000 فدان، وتحتوي على 15 مليون متر مكعب، في إقامة مشروعات إستزراع سمكي بالمحافظة.

صرح بذلك اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، الذي أضاف بأن هذا البروتوكول، هو نتاج جهود كبيرة قام بها أساتذة جامعات متخصصون في هذا المجال من مركز البحوث الزراعية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الذين عقدوا على أرض الوادي الجديد مؤتمرات ناجحة، لأجل هذا الغرض الذي يتضمنه البروتوكول.

وأكد “عشماوي”، أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وذلك لضمان تنفيذ هذا البروتوكول، وأهمها تسهيل إجراءات إنشاء المزارع، وإقامة منافذ بيع للأسماك التي يتم تجميعها من الصيادين بمراكز المحافظة المُختلفة.

وأشار “عشماوي”، إلى أن وزارة الزراعة سوف تقوم بتوريد زريعة الأسماك بأنواعها المُختلفة، وعمل التحاليل اللازمة، للتأكد من صلاحية المياه والأسماك، بالإضافة إلي إنشاء إدارة للثروة السمكية بالمُحافظة لعمل ندوات إرشادية وتدريبة لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى استخراج التراخيص اللازمة للمتدربين، وإنشاء مزارع سمكية نموذجية إرشادية، وإدارة منافذ التوزيع بالتنسيق مع المحافظة.

كما أضاف “عشماوي”، أن دور وزارة الموارد المائية والري في البروتوكول، هو تأمين الجسور المُحيطة بالبرك ومتابعتها لحمايتها من الإنهيار، وتقديم المشورات الفنية التي تساعد في تنفيذ المشروعات .