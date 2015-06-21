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تجديد حبس المتهم بإلقاء طفليه فى النيل بسبب تراكم ديونه بسوهاج

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تجديد حبس المتهم بإلقاء طفليه فى النيل بسبب تراكم ديونه بسوهاج تجديد حبس المتهم بإلقاء طفليه فى النيل بسبب تراكم ديونه بسوهاج
قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج برئاسة المستشار مؤمن محمد، وسكرتارية أحمد قناوى، تجديد حبس المتهم "كرم.ك.ع"، مبيض محارة، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد قيامه بإلقاء نجليه فى نهر النيل مما أدى إلى وفاتهما، للخلاص من ديونه المتراكمة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز سوهاج بغرق طفلين بنهر النيل، وأن هناك شبهة جنائية فى الواقعة. وتم تشكيل فريق بحث، وتبين غرق الطفلين "زياد.ك.ك.ع" عامين، و"كريم.ك.ك.ع" 4 أعوام بنهر النيل.

وبإعادة مناقشة والدة الطفلين أقرت أن والدهما عاد إلى المنزل وأخبرها باختفاء نجليه ولا يعرف مكان اختفائهما مما آثار لدى رجال المباحث الشك، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بإلقاء نجليه أحياءً داخل نهر النيل، رغبة فى التخلص منهما، لتراكم الديون عليه وعدم قدرته على الوفاء بمتطلباتهما الحياتية، وتم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365