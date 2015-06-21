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بالصور..المجلس القومي للقبائل يزور محافظة أسوان

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بالصور..المجلس القومي للقبائل يزور محافظة أسوان بالصور..المجلس القومي للقبائل يزور محافظة أسوان

أثناء زيارة صميدة

زار الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، اليوم محافظة أسوان، برفقه عدد من أعضاء المجلس الشيخ عبدالحميد عثمان الرئيس الشرفي للمجلس وشيخ مشايخ العبابدة والصحراء الشرقية والشيخ نصر كرار شيخ قبائل البشارية والسيد الشاذلي القرباوي عضو المجلس ونخبة من الشيوخ والأعضاء، وأعلن الربان صميدة رئيس المجلس عن تبرعه بعدد عشر عمرات لأبناء وادى العلاقي بمحافظة أسوان.

رافق صميدة في الزيارة رجل الأعمال الإماراتي الشيخ أحمد الفلاسي، وقد تفقدا معاً إمكانية القيام بإستثمارات فى هذه المناطق، وقد الفلاسي عرض بناء قرية متكاملة وإستصلاح آلاف الأفدنة لتوطين أهالي هذه المناطق.

وقد إستقبل وفد المجلس اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، ودار معه الحديث حول كيفية عمل إستثمارات فى هذه المناطق، وسوف تكون هناك زيارة بعد العيد لتقديم المقترح لهذا الإستثمار .

كما يتقدم المجلس بالشكر لكل مستقبليه من أهل أسوان من المشايخ والعواقل وعلى رأسهم السيد المحافظ والقوات المسلحة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز شئون القبائل وحرس الحدود و وزاره الداخلية على حسن الإستقبال و اللإعداد لهذه الزيارة .

 

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