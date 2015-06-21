حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في مدينة إهناسيا ببني سويف‎

شنت قوات شرطة المرافق ومركز شرطة إهناسيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، حملة قادها المحاسب خالد عويس رئيس المدينة وعدد من موظفي الإشغالات للازالة التعديات من قبل الباعة الجائلين داخل شوارع المدينة، كذلك التعديات علي الأراضي الزارعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة العديد من عربات الباعة الجائلين وتندات المحال التجارية المخالفة للمسافة القانونية، وكذلك تسكين بائعي الخضروات داخل باكيات خاصة بالباعة الجائلين.

> جاء ذلك عقب تزايد مخالفات التعدي علي حرم الطريق داخل شوارع المدينة من قبل الباعة الجائلين، مما تسبب في صعوبة سير حركة المرور، كذلك رصد العديد من مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية.