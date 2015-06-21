ناصر القصبي مهدّد ونيشان يتحدّث عن أسوأ ما حصل معه قبيل رمضان

مع إنطلاقة السباق الرمضاني للعام 2015، حرص النجوم على التسويق لمسلسلاتهم وبرامجهم التي ستعرض خلال الشهر الفضيل، من خلال تغريداتهم على موقع "تويتر"، فبعد عرض الحلقات الأولى من الأعمال ضج "تويتر" بتغريدات ردود الأفعال، بالإضاقة إلى إطلاق هاشتاغات تخص كل عمل، ليعبر الجمهور عن آرائه.

وبعيداً عن السباق الرمضاني، عايد النجوم جمهورهم بحلول الشّهر الفضيل، كما نشر البعض صوراً من أماكن تواجدهم في هذه الفترة من السنة.

أبطال مسلسل "تشيللو"

لاقت الحلقة الأولى من مسلسل "تشيللو" إعجاباً كبيراً من قبل الجمهور، وأثنى المتابعون على أداء أبطاله، معتبرين أن الحلقة الأولى كانت كافية لتشويقهم لمتابعة المسلسل بأكمله، فكتب أحدهم: "مبروك إذا هيك الحلقة الأولى فكيف النهاية عنجد"، وكتب آخر: "مسلسل رائع برافو تعودنا على إبداعاتك نادين في كل المسلسلات من الحلقة الأولى"، وأطلق المتابعون هاشتاغين عن المسلسل هما: "تشيللو"، و"رمضان أحلى مع الملكة نادين نجيم"، ليعبروا من خلالهما عن آرائهم بالمسلسل.

أما أبطال العمل فعلّق كل واحد منهم على المسلسل، فكتبت نادين: "من أول دخولو شمعة طولو "تشيللو" أنا بموت فيك لأنك ما خذلتني ولأنك عطيتني وكافيتني تعبي تشيللو طفلي الجديد بالتوفيق للكل".

وعلّق يوسف الخال: "مستحيل ردّ ع الكلّ، بس عم بقرا كل شي، بشكركن قدّ الدني ع محبّتكن وكلامكن، كل شي عم بعمله كرمالكن، إنتو السبب والحافز والهدف".

وبدوره غرّد تيم: "اتفضلو"تشيللو" الأن انشالله يعجبكم ..آرائكم :)".

أبطال مسلسل "24 قيراط"

اكتفت سيرين عبد النور بدعوة جمهورها لمتابعة مسلسسلها، وطوال الوقت كانت تقوم سيرين بريتيوت لكل التغريدات المعبّرة عن إعجابهم الكبير بالمسلسل.

أما ماغي بوغصن، فتوجّهت بالشكر لكل فريق العمل وكتبت: "قبل ما يبدا عرض kirat 24 اليوم، بدي أشكر كل فريق العمل، كل من ساهم باتمامه، علی راس الهرم المخرج المبدع".

أما مغني تيتر "24 قيراط" راغب علامة فكتب: "أشاهد الآن مسلسل ٢٤ قيراط. تشعر بأنك نشاهد مسلسل على مستوى عالمي من حيث التقنية والتصوير والاخراج".

كما أطلق متابعو العمل هاشتاغ بعنوان "24 قيراط".

مسلسل "مريم"

دعت بطلة مسلسل "مريم" هيفا وهبي جمهورها، إلى متابعة مسلسلها "مريم"، وكانت أخبار قد تم تداولها أن تيتر النهاية للمسلسل تم حذفه بسبب كثرة الإعلانات خلال عرض المسلسل.

برنامج "هل القمر"

أطلّ مقدما البرامج رجا ناصر الدين ورودولف هلال في البرنامج الرمضاني "هل القمر" الذي يستقبل ضيوفاً من الوسط الفني، وكان ضيف الحلقة الأولى الموسيقار ملحم بركات، ودعا مقدما البرنامج جمهورهما لمتابعة البرنامج.

وقد تلقّى مقدما البرنامج التهنئة من مي حريري، فوجهت لهما تغريدة كتبت فيها: "مبروك البرنامج هل القمر راجا و رودولف و LBC رائعين".

مسلسل "في عينيها أغنية" لهيا عبد السلام

تلقت هيا عبد السلام التهاني على أدائها في مسلسل "في عينيها أغنية" فكتب لها أحدهم:"ماشاء الله تم تقيم مسلسل "في عينيها أغنية" بأول حلقة برافو على التمثيل برافو هيا عبدالسلام".

مسلسل "درب الياسمين"

دعت ألين لحود جمهورها لمتابعة مسلسل "درب الياسمين" الذي تشارك في بطولته، ويعرض على قناة "المنار" اللبنانية.

محمد كريم يخوض السباق الرمضاني بعملين

يخوض محمد كريم السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسلين هما "أستاذ ورئيس قسم" للفنان عادل إمام، حيث سأل جمهوره: "مين بيتفرج دلوقتي معايا علي مسلسل أستاذ ورئيس قسم؟"، كما دعا جمهوره لمتابعة مسلسله الثاني "ولاد السيده" الذي تشاركه التمثيل النجمة هيفا وهبي: "دلوقتي مسلسلي الثاني "ولاد السيدة" على قناة نايل لايف وفضائية مصرية".

غادة عبد الرازق في الكابوس

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الكابوس" لغادة عبد الرازق، تمنت الفنانة أن يعجب الجمهور بالمسلسل وطلبت منهم إبداء آرائهم فكتبت: "يارب تكون أول حلقة عجبتكم ان شاء الله أحب اسمع رائيكم".

"أحمد وكريستينا" الأكثر مشاهدة

هنأت سابين نفسها على نجاح مسلسلها الرمضاني "أحمد وكريستينا"، الذي يعرض على قناة "الجديد" اللبنانية، وكتبت سابين في تغريدة باللغة الإنكليزية: "لقد وصلتني معلومات أن الحلقة الأولى من مسلسل "أحمد وكريستينا" هي الأكثر مشاهدة بين كل المسلسلات والبرامج التي عُرضت".

نيكول سابا في "ألف ليلة وليلة"

دعت نيكول سابا جمهورها لمتابعة مسلسلها "ألف ليلة وليلة"، وقامت بعمل ريتيويت للتغريدات المهنئة.

أغنية خاصة برمضان بصوت أهم نجوم العرب

أعلنت الفنانة كراول سماحة في تغريدة عن أغنية خاصة برمضان، شارك فيها أهم نجوم العرب مثل عبادي الجوهر، ونوال الكويتية، وعمر عبداللات، وكارول سماحة، وبشار الشطي، وكمال ترباس، وأسماء المنور، وقصي، وأحمد الجميري، ووليد الشامي.

نجمان خارج السباق الرمضاني

- معجبو نادين نجيم يخففون عنها بعد خروج مسلسلها "قصة حب" من السباق الرمضاني

إلي جانب النجوم الذين احتفلوا بنجاحاتهم في الحلقات الأولى، فهناك آخرون لم يلحقوا السباق الرمضاني ومنهم نادين الراسي، إذ قام معجبوها بالتخفيف عنها مع إنطلاقة الموسم الرمصاني فكتب أحدهم: "حتى لو ما نعرضت قصة حبك برمضان كل يوم نحنا وأنت رح نعيشا بكل حالاتا صور قصتك رح تملي الدني كل يوم بهالشهر رح نحضرو بمخيلتنا".

- هذا أسؤا ما حصل لنيشان قبل رمضان

على الرغم من أن مقدم البرامج نيشان كان قد أعلن عبر حسابه الشخصي لموقع "تويتر" أنه يحضّر لبرنامج رمضاني وهو برنامج "رايتنغ رمضان"، إلا أنه تولّى تقديمه المذيعان وسام بريدي وميساء مغربي، لكن نيشان لن يغيب عن الشاشة الرمضانية هذا العالم إذ أنه أطل بطريقة مختلقة من خلال برنامج المقالب "رامز آكل الجو"، وكان أحد النجوم الذين وقعوا في فخ رامز جلال، فكتب نيشان تغريدة: "أسوأ ما حصل لي قبيل رمضان" وأرفق هذه التغريدة بفيديو لمقالب رامز جلال، أظهر لقطات سريعة كيف تعرّض أغلب النجوم لمقالب جلال.

هاشتاغ "رامز آكل الجو" أكثر تدوالاً على "تويتر" بعد الحلقة الأولى

كان الفنان محمد هنيدي أول ضحية وقعت في شباك رامز جلال ضمن برنامجه الرمضاني للمقالب "رامر آكل الجو"، ومن خلال هاشتاغ "رامر آكل الجو"، الذي كان الأكثر تدوالاً من بين هاشتاغات البرامج الرمضانية، عبّر الكثيرون عن إعجابهم بالبرنامج وقالوا إنه أضحكم كثيراً، كما برزت التغريدات المتعاطفة مع هنيدي، وآخرى هاجمت البرنامج.

نجمان يكشفان أين أمضيا أول أيام رمضان

عايد محبوب العرب محمد عساف معجبيه مع بداية الشهر الفضيل فكتب: كل سنة وانتو سالمين ورمضان كريم"، وأخبرهم أنه تناول الفطور في منزل خاله: "فطور أول يوم رمضان كان في بيت خالي محمد الغالي".

مايا دياب بدورها، عايدت جمهورها وأعلنت أنها متواجدة حالياً في مصر ونشرت صورة أثناء تواجدها في أحد شوارع القاهرة.

نجوم يغردون في فضاء خارج السباق الرمضاني

- ديانا حداد تفتح مجال الأسئلة لمعجبيها

فتحت ديانا حداد أمام جمهورها باب الأسئلة ليستوضحوا منها عن أمور تتعلق بها، وقامت ديانا بالرد على عدد كبير من الأسئلة فكتبت: "شكراً حبايبي على كل الأسئلة اللي وصلتني منكم على مدى ساعتين والله ما حسّيت بالوقت معكم واللي ما قدرت شوف أسئلتهم يعذروني".

- إليسا تحتفل

عبرت إليسا عن فرحتها بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي في موقع "الفيس بوك" إلى الـ16 مليون معجب.

- شذى حسون تتوقف عن تناول الطعام لمدة 5 أيام

قررت الفنانة العراقية شذى حسون أن تتوقف عن تناول الطعام لمدة 5 أيام، واكتفت بتناول عصائر الخضار والفاكهة من أجل إزالة السموم من جسمها وكتبت: "خمسة أيام بدون أكل فقط عصاير الديتوكس الحقيقة التجربة تحتاج إرادة و عزيمة بس الحمد لله قدرت اتخطاها واليوم آخر يوم، قدرت أضعف ثلاث كيلوات ونصف غير إني أشعر أن جسمي مثل الفراشة حتى كنت أسوي رياضة بشكل طبيعي بدون إجهاد، أنصحكم فيه يا بنات".

- نجوى كرم تطلب الدعاء لسعيد الماروق

دعت نجوى كرم جمهورها إلى الدعاء بالشفاء للمخرج سعيد الماروق، باعتبار أن كل ما زادت الدعوات كل ما زاد احتمال شفائه، وعلى مدى أسبوع تقريباً تلقّت النجمة التغريدات التي تتضمن الصلوات والدعوات، بالإضافة إلى صور الشموع المضائة من أجل الماروق.

- مروان خوري

على الرغم من حصول الفنان مروان خوري على حصة الأسد في رمضان هذا العام، خصوصاً في تيترات المسلسلات، إلا أن الفنان لم يبدِ رأيه بأي عمل يُعرض، واكتفى بوصف معجبيه بأنهم الروح والفكر والامتداد له وليسوا أرقاماً، إذا جاء هذا الكلام رداً على تغريدة إحدى المعجبات، فكتب مروان: "نعم المعجبون ليسوا أرقاماً ! هم فكر وروح وإحساس وامتداد لفنّانهم".



شمس تنتقد "سيلفي" لناصر القصبي ثم تتراجع، والأخير يتعرض للشتم

عبرت الفنانة الكويتية شمس عن آرائها بالبرامج والمسلسلات التي تابعتها في أول أيام رمضان، فعبرت عن إعجابها ببرنامج "تجديد" وكتبت: "عجبني من ناحية التقديم والديكور والمضمون أتمنى مايكون بس لرمضان لأن مواضيعه خطيرة حساسة ومفصلية ولأول مرة تناقش في محطة خليجية "تجديد"".

أما الحلقة الأولى من مسلسل "سيلفي" للفنان ناصر القصبي، فيبدو أنها لم تعجب شمس كثيراً باعتبار أن الحلقة الأولى يجب أن تكون من أقوى الحلقات لجذب الجمهور وكتبت: "إذا هذي أول حلقة الي المفروض تكون أقوى حلقة هالشكل، اجل الي جاي، "سيلفي""، لكن شمس تراجعت عن رأيها في اليوم التالي بعد أن شاهدت الحلقة الثانية فكتبت: "برافو القصبي وفريق العمل كفرتوا عن حلقة أمس النص والأداء اليوم واقعي وأول مرة يتم التطرق له في الدراما الخليجية "سيلفي"".

أما بطل المسلسل ناصر القصبي، فأعلن أنه يتعرض للشتم والتهديد بسبب مسلسله "سيلفي" وطلب من الجمهور الهدوء قليلاً فكتب: "حسابي الآن يطفح بالشتامين والمهددين واللاعنين بكل فنون اللعن والتهديد والشتم، فأقول لهم قليلاً من الهدوء و رمضان كريم وترى حنا بأول يوم".

شاهدوا الأغنية الخاصة برمضان

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