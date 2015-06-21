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محافظة الوادى الجديد تعقد بروتوكولا مع "الرى"لاستغلال مياه برك الصرف الزراعى

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محافظة الوادى الجديد تعقد بروتوكولا مع "الرى"لاستغلال مياه برك الصرف الزراعى محافظة الوادى الجديد تعقد بروتوكولا مع "الرى"لاستغلال مياه برك الصرف الزراعى
وقعت محافظة الوادى الجديد مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون لوضع حل نهائى ودائم لمشكلة برك الصرف الزراعى باستغلالها والاستفادة من إمكانياتها التى تتعدى مساحتها (4000 فدان) وتحتوى على (15 مليون متر مكعب) فى إقامة مشروعات استزراع سمكى بالمحافظة.

وأكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، أن هذا البروتوكول هو نتاج جهود قام بها أساتذة جامعات متخصصون فى هذا المجال من مركز البحوث الزراعية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الذين عقدوا على أرض الوادى الجديد مؤتمرات ناجحة لأجل هذا الغرض الذى يتضمنه البروتوكول.

وأشار عشماوى إلى أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لضمان تنفيذ هذا البروتوكول. وأهمها تسهيل إجراءات إنشاء المزارع وإقامة منافذ بيع للأسماك التى يتم تجميعها من الصيادين بمراكز المحافظة المختلفة، كما ستقوم وزارة الزراعة بتوريد زريعة الأسماك بأنواعها المختلفة وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية المياه والأسماك بالإضافة إلى إنشاء إدارة للثروة السمكية بالمحافظة لعمل ندوات إرشادية وتدريبية لأبناء المحافظة بالإضافة إلى استخراج التراخيص اللازمة للمتدربين وإنشاء مزارع سمكية نموذجية إرشادية وإدارة منافذ التوزيع بالتنسيق مع المحافظة.

وأضاف عشماوى أن دور وزارة الموارد المائية والرى فى البروتوكول هو تأمين الجسور المحيطة بالبرك ومتابعتها لحمايتها من الانهيار وتقديم المشورات الفنية التى تساعد فى تنفيذ المشروعات.
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