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لو بتعانى من مشاكل بالمعدة.. تعرف على أهم أعراض القرحة

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لو بتعانى من مشاكل بالمعدة.. تعرف على أهم أعراض القرحة لو بتعانى من مشاكل بالمعدة.. تعرف على أهم أعراض القرحة
قرحة المعدة أحد أمراض الجهاز الهضمى والتى تصيب عددا كبيرا من الأشخاص نتيجة بعض العادات الغذائية .

حول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى مدرس مساعد الأمراض المتوطنة، إن قرحة المعدة أحد الأمراض الشائعة بالجهاز الهضمى نتيجة ممارسة الأشخاص بعض العادات الغذائية غير الصحية مثل تناول المسبكات والأطعمة الحار والحريفة.

ويستكمل د. غازى قائلا "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرا لإصابة الأشخاص بقرحة المعدة والتى تترواح ما بين اعراض بيسطة مثل ":

1)الشعور بالأمتلاء السريع اثناء تناول الطعام.

2)القىء المستمر .

3) الألم المزمنة بمنطقة فم المعدة أسفل منطقة القفص الصدرى .

4)نزيف الجهاز الهضمى فى صورة القىء الدموى.

5) تحول البراز إلى اللون الأسود وهو ما يتطلب اجراء منظار على الجهاز الهضمى العلوى لتشخيص المرض وتحديد اسبابه .

ويتابع د. غازى قائلا "كما يمكن أن تكون قرحة المعدة لسبب مجهول أوحدوث انيميا نقص الحديد عن طريق فقدان كميات صغيرة من الدم لفترات طويلة ".

لذلك ينصح د. غازى قائلا " يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لأجراء بعض الفحوصات الطبيبة لتحديد العلاج المناسب لحالته الصحية".
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