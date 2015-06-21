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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى حلوان

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى حلوان حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى حلوان
أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شريف مختار بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 150 جراما من مخدر الهيروين.

كانت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قد كشفت أن المتهم "ع.ج" 30 سنة عاطل يتاجر بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر بلغ وزنها 150 جراما ومبلغ 1300 جنيه أثناء تواجده بمحيط مسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان يعد المخدرات تمهيدا لترويجها على عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365