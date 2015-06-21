الداخلية تضبط 38 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط (38786) مخالفة مرورية متنوعة و(1740) دراجة بخارية مخالفة، و(1445) مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وضبط (37) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

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