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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورة رياضية للأحياء بمدينة الخارجة

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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورة رياضية للأحياء بمدينة الخارجة الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورة رياضية للأحياء بمدينة الخارجة
قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد إن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد قد وافق على اعتماد 7 آلاف جنيه لتنفيذ دورة رياضية فى خماسيات كرة القدم للأحياء الشعبية بمركز شباب الزهور بالخارجة، والذى تم إنشاؤه مؤخرا ليخدم أحياء الزهور المعلمين والأمل والمحابس والغابة وأرض السلام.

وأضاف دياب أن مديرية الشباب قد أعلنت عن بدء تنظيم الدورة الرياضية الخماسية فى إطار تنفيذ الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان وتنشيط دور مراكز الشباب بالمشاركة فى الدورات الرياضية الشبابية، مؤكدا على أن المديرية تواصل تنفيذ خطتها لاستكمال المنشآت الرياضية ومراكز الشباب وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة من تلك الخدمات.

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