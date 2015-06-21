تدشين اللجنة الشعبية للمشاركة المجتمعية بالقليوبية

أعلن كامل السيد أمين عام حزب التجمع بالقليوبية، فى تصريح صحفى أمس، تدشين اللجنة الشعبية للمشاركة المجتمعية بمدينة بنها بالتنسيق مع المركز الوطنى لحقوق الإنسان بالقليوبية، برئاسة ماجد أديب المدير التنفيذى للمركز.

وقال السيد، إن رؤية ورسالة اللجنة تتلخص فى التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم العامة ودراستها، ووضع الحلول المناسبة وعرضها على المسئولين بمحافظة القليوبية.

وأضاف، أن اللجنة ترتكز فى أعمالها ونشاطاتها على ثوابت دستورية وقانونية وشعبية ثابتة، منها أن الشعب هو صاحب السلطة والسيادة والإرادة الشعبية فوق كل إرادة والعمل العام حق وواجب لكل مواطن.