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طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان مادة التاريخ

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طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان مادة التاريخ طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان مادة التاريخ
يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام قديم، اليوم الأحد، امتحاناتهم فى مادة التاريخ، حيث تبدأ لجنة الامتحانات فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهرا.

وفى سياق متصل تعلن وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية والذى اختبره طلاب النظام الحديث الأسبوع الماضى ويتضمن اللغة الإيطالية والفرنسية والأسبانية والألمانية.


>واتس آب اليوم السابع: أخطاء فى ترجمة "الأحياء" بالفرنسية للثانوية العامة

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