ضبط 5 من الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف و18 مشتبهًا بهم بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الأحد، أنه تم توجيه حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومة بـ"12" مجموعة من الأمن المركزى وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، بالاشتراك مع القوات المسلحة، بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمناطق "كرم أبو نجيلة ــ بركة حليمة ـــ جسر الوادى".

تم استهداف (12) منزلاً لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية مطلوبين أمنياً، وأسفرت عن ضبط كل من (م ع س ح، ع ب ع م، م ج ا، ع ع ى، ا م ا) بتهمة التحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، جارٍ عرضهم على الأمن الوطنى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة .

كما تم ضبط (18) فردًا مشتبهًا بهم، منهم (17) محكومًا عليهم فى جنح الحبس الجزئى، ( 11 ) محكومًا عليهم فى جنح المخالفات، (9) محكومين عليهم فى جنح الغرامات الجزئية .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن "صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" بالمنطقة الجنوبية من فحص (52) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، تم فحصهم وصرفهم، كما تم ضبط (12) مخالفة مرورية متنوعة .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (25) محكومًا عليهم، إزالة عدد (37) مخالفة إدارية فورية، وضبط (197) مخالفة مرورية متنوعة.