مركز طبرق الطبى يستقبل 8 جثث من "داعش" جراء اشتباكات مع الجيش الليبى

أعلن المكتب الإعلامى بمركز طبرق الطبى الليبى وصول ثمانى جثث لعناصر من "داعش" إلى مشرحة المركز، سقطت خلال مواجهات مع قوات الجيش الليبى أمس السبت، بالقرب من بوابة مرتوبة "15كلم شرق درنة".

وقال مصدر أمنى، إن بعض عناصر داعش حاولوا فجر أمس السبت الاقتراب من بوابة مرتوبة وتمركز كتيبة 202 مشاة؛ مما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً من داعش وستة جرحى من كتيبة 202.

وتمكنت قوة من الكتيبة 202 من انتشال ثمانية قتلى من "داعش" بينما ظلت الجثث الأخرى فى مرمى النيران".