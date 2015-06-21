بالفيديو.. تعرفى على شخصية طفلك من خلال سلوكه أثناء الرضاعة الطبيعية

قالت الدكتورة ولاء الغيطانى، استشارى صحة وتغذية الطفل، إن الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية يظهر بخمسة شخصيات؛ وقد يظهر بشخصية واحدة بين تلك الشخصيات ويمكن أن يحول نفسه بين شخصية وأخرى كل فترة.>1- شخصية البركودا: وهو الطفل الذى لا يستطيع أن يرضع بسهولة، وهو شخصية عنيفة جدا فهو يرضع وكأنها المرة الأخيرة التى سوف يرضع فيها، وعلاجها هى وضع الطفل بشكل صحيح أثناء الرضاعة لأنه بمجرد بدء الرضاعة لن ينتهى بسهولة.

2- شخصية المتحمس: يكون متحمسا جدا وسعيدا أثناء الرضاعة ولكنه لا يرضع بشكل متصل فيقوم برضاعة هواء كثير، وبالتالى يصبح لديه غازات كثيرة، كما ليس لديه أى صبر ولديه إحباط لأنه فى كل مرة يبدأ بها الرضاعة لا يأخذ ما ينتظره، وعلاجه أن لا تنتظر الأم حتى يجوع الطفل لكى ترضعه.

>3- الطفل دائم الصراخ: وهو الطفل الذى يجبر والدته على إرضاعه رضاعة صناعية من اليوم الأول، وعلاجه أن تصبر عليه الأم وترضعه على فترات قريبة.

4- شخصية الطفل الصدوق: وهو الطفل الذى يقدر كل كمية اللبن التى تصل إليه، ويقوم باستطعامه بشكل جيد وهو يستغرق وقتا طويلا جدا لأخذ الرضعة الخاصة به، وعلاجه أن الأم تأقلم نفسها على طبيعة شخصيته.

5- شخصية الطفل الكسول: وهو الطفل الذى يكسل أن يرضع، ويكسل أن يحرك عضلاته، وهو يمكن أن لا يكمل رضعته وينام، وبالتالى لايأخذ القسط الكافى من رضعته، مما سيؤثر فى معدل نموه وفى وزنه، وعلاجه أن تعطيه الأم الوقت المناسب للرضاعة.

وقالت الغيطانى، إن 90% من لبن الأم يتدفق خلال أول عشر دقائق، وبالتالى على الطفل ان يأخذ رضعته خلال هذه الدقائق، وعلى الأم أن تتأكد أنه أنهى 90% من رضاعته خلال الدقائق العشرة الأولى.