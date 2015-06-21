الإسماعيلية تستعد للدورة الـ18 لمهرجان الأفلام التسجيلية فى أكتوبر المقبل

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن المحافظة بكامل أجهزتها تستعد لفعاليات الدورة الـ18 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر إقامته هذا العام خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2015، والذى تشارك به العديد من مختلف دول العالم، ويشمل إقامة العديد من المسابقات الرسمية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك لكبار المخرجين والفنانين العالميين .

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعًا فى تقديم كل سبل الدعم اللازم لهذا المهرجان العالمى حتى يخرج هذا العام بشكل مختلف تمامًا عن باقى الدورات السابقة للمهرجان، وبما يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميًا.

وأضاف المحافظ، أنه آن الأوان لأن تعود الإسماعيلية إلى مكانتها الطبيعية ووضعها على خريطة المهرجانات العالمية، وخاصة مع ما يجرى تنفيذه على أرضها خلال الفترة الحالية، واتجاه أنظار العالم أجمع صوب الإسماعيلية بالتزامن مع قرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، مؤكدًا أن الإسماعيلية ينتظرها مستقبل واعد وغد مشرق لتكون قاطرة التنمية الحقيقية لمصر.