إصابة 6 فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة فى كفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة وميكروباص وسيارة أخرى على طريق كفر الشيخ دسوق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عند قرية محلة القصب، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقل 6 مصابين وتوجهت سيارات إسعاف إضافية لمعرفة إذا ما كان هناك مصابون آخرون أم لا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث، وهناك متابعة وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام بكفر الشيخ لإسعافهم .
وقال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث، وهناك متابعة وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام بكفر الشيخ لإسعافهم .
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