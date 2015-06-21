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إصابة 6 فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة فى كفر الشيخ

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إصابة 6 فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة فى كفر الشيخ إصابة 6 فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة فى كفر الشيخ
أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة وميكروباص وسيارة أخرى على طريق كفر الشيخ دسوق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عند قرية محلة القصب، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقل 6 مصابين وتوجهت سيارات إسعاف إضافية لمعرفة إذا ما كان هناك مصابون آخرون أم لا.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث، وهناك متابعة وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام بكفر الشيخ لإسعافهم .
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