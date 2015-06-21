والد الضحية "شاهندة":"هاخد حقى بيدى لو القانون مجبش لى القصاص"

قال رضا كامل والد الطفلة شاهندة ضحية خلافات الجار، إن له أحد الجيران أخلاقه سيئة جداً وله مواقف مستفزة لكل الأسر المحيطة به فى المنطقة إلى جانب أنه مدمن مخدرات، موضحاً أنه دفع بنجله البالغ من العمر 7سنوات لقتل أبنته "شاهندة" باستخدام "ولاعة" حيث قام بإشعال النار فى ملابسها وهى على درج المنزل ليتم نقلها على إثر ذلك للمستشفى وهى فى حالة صعبة جداً بعد أن تشوه جسدا بالكامل لتفارق الحياة بعد 10 أيام من محاولة إنقاذ حياتها"، وذكر قائلاً:"بنتى كانت بنت موت.. وانا عاوز القصاص من الجانى بالقانون وإلا هاخده بيدى ..القانون لو مجبش حق بنتى أنا هاخد حقها بيدى".

وأضاف "كامل" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن المدعى حسام عبد السميع سئ السمعة ومسجل خطر ويتاجر فى "البدرة" وعندما حدثت له مشكلة توقع أننى أنا من قمت بالتبليغ عنه فنشبت بينى وبينه خلاف فتوعدنى بالانتقام منى ، وذكر قائلاً:" بنتى نزلت تجيب مرقة دجاج من محل أسفل العقار فقال والد الجانى لأبنه خلص يلا.. فولده طلع ورا بنتى على السلم وولع فى هدمها".

وتابع وهو يجهش بالبكاء :" اقسم بالله انا كنت جايب ملابس جديدة لها كى اقوم بتصويرها كى اقدم لها فى المدرسة".