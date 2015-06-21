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ما سبب تهنئة محمود عبد العزيز لخالد سليم؟

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ما سبب تهنئة محمود عبد العزيز لخالد سليم؟ ما سبب تهنئة محمود عبد العزيز لخالد سليم؟

السبت 20-06-2015 23:56

كشف المغني والممثل خالد سليم عن سعادته بتلقيه مكالمة هاتفية من الفنان محمود عبد العزيز.

وذكر خالد تفاصيل المكالمة فقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الفنان محمود عبد العزيز ليهنئه على دوره في مسلسل "بعد البداية". وقد عبّر خالد عن سعادته بهذه المكالمة، مشيراً إلى أنه يعتز بشهادة عبد العزيز، مشيراً إلى أنّه تلقى أيضاً اتصالات أخرى مهنئة من الفنانة سميرة محسن، ومحمد محمود عبد العزيز، ومن المنتج ريمون مقار.

من جهة أخرى، قام خالد بنشر صورة تجمعه بالفنان القدير محمود عبد العزيز، عبر حسابه الخاص في موقع "فيس بوك".

 

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